Придумать 5 вопросов про дома в настоящем времени на английском
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Придумать 5 вопросов про дома в настоящем времени на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DO YOU LIKE THE HOUSE YOU LIVE IN? IS YOUR HOUSE BRIGHT? ARE THE ROOMS IN YOUR HOUSE SPACIOUS? HOW MANY ROOMS ARE THERE IN YOUR HOUSE? IS THE BATHROOM IN YOUR HOUSE PRETTY?
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Английский язык