Придумать 5 вопросов про дома в настоящем времени на английском

Английский язык
Придумать 5 вопросов про дома в настоящем времени на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DO YOU LIKE THE HOUSE YOU LIVE IN? IS YOUR HOUSE BRIGHT? ARE THE ROOMS IN YOUR HOUSE SPACIOUS? HOW MANY ROOMS ARE THERE IN YOUR HOUSE? IS THE BATHROOM IN YOUR HOUSE PRETTY?
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