ПОМОГИТЕ! 1)0,2(5х-2)=0,3(2х-1)-1,9 2)1/2(1/2х+4)=1/4х-1/8
Математика
ПОМОГИТЕ! 1)0,2(5х-2)=0,3(2х-1)-1,9 2)1/2(1/2х+4)=1/4х-1/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,2(5х-2)=0,3(2х-1)-1,9 x - 0.4 = 0.6x - 0.3 - 1.9 x -0.6x = -0.3-1.9+0.4 0.4x = -1.8 x= -1.8 :0.4 x= -4.5 2) 1/2(1/2х+4)=1/4х-1/8 1/4x + 2 = 1/4x -1/8 1/4x - 1/4x = 1/8 - 2 x= -15/8
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