Напишите какое утверждение верное. А) Земная кора под материками имеет большую м??щность, чем под океанами. Б) Океаническая земная кора имеет три слоя- осадочный, гранитный и базальтовый. 1)верно только А 2)верно только Б...

География
Напишите какое утверждение верное. А) Земная кора под материками имеет большую м??щность, чем под океанами. Б) Океаническая земная кора имеет три слоя- осадочный, гранитный и базальтовый. 1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Океаническая земная кора имеет три слоя- осадочный, гранитный и базальтовый- это верное
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