Напишите какое утверждение верное. А) Земная кора под материками имеет большую м??щность, чем под океанами. Б) Океаническая земная кора имеет три слоя- осадочный, гранитный и базальтовый. 1)верно только А 2)верно только Б...

География

Напишите какое утверждение верное. А) Земная кора под материками имеет большую м??щность, чем под океанами. Б) Океаническая земная кора имеет три слоя- осадочный, гранитный и базальтовый. 1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны

Автор: Гость