История создания поэмы задумка Гоголя Мертвые души

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Поэму «мертвые души» Николай Гоголь начал в 1835 году и продолжал над ней работать до конца жизни. В самом начале писатель выделял для себя, скорее всего, смешную сторону романа и создал сюжет Мертвых душ, как для длинного произведения. Бытует мнение, что основную идею поэмы Гоголь позаимствовал у А.С. Пушкина, так как именно этим поэтом впервые была услышана реальная история о «мертвых душах» в городе Бендеры. Гоголь работал над романом не только у себя на родине, но и в Швейцарии, Италии и Франции. Первый том «Мертвых душ» был закончен в 1842 год, и в мае уже был издан под названием «Похождения Чичикова или Мертвые души». Впоследствии работы над романом, первоначальный замысел Гоголя значительно расширился, именно тогда и появились аналогия с тремя частями «Божественной комедии». Гоголь задумал, что его герои прошли своеобразные круги ада и чистилища, чтобы в конце поэмы духовно возвысится и возродиться. Свою идею автору так и не удалось реализовать, полностью была написана только первая часть поэмы. Известно, что работу над вторым томом поэмы Гоголь начал в 1840 году, а к 1845 году у него уже были готовы несколько вариантов продолжения поэмы. К сожалению, именно в этом году автор самостоятельно уничтожил второй том произведения, он бесповоротно сжег вторую часть «Мертвых душ», будучи недовольным написанным. До сих пор неизвестна точная причина такого поступка писателя. Существуют черновые рукописи четырех глав второго тома, которые были обнаружены после вскрытия бумаг Гоголя. Таким образом, становится понятно, что центральной категорией и одновременно главным замыслом поэмы Гоголя является душа, наличие которой делает человека полноценным и настоящим. Именно это является основной темой произведения, и Гоголь старается указать на ценность души на примере бездушных и черствых героев, которые представляют особый социальный слой России. В своем бессмертном и гениальном произведении Гоголь одновременно поднимает тему кризиса России и показывает с чем напрямую это связано. Автор рассказывает о том, что именно душа – это природа человека, без которой в жизни нет никакого смысла, без которого жизнь становится мертвой и что именно благодаря ей можно отыскать спасение.