Имеет ли значение для государств центральной америки близость такой большой и эк??номически развитой страны, как сша?
География
Имеет ли значение для государств центральной америки близость такой большой и эк??номически развитой страны, как сша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, так как Америка оборонно-нестабильная страна, и США может помочь в чрезвычайных случаях
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