Помогите написать сочинение по трём последним предложениям. Тип сочинения (15.2). Вот сам текст: (1) Подходя к своему подъезду, молодая женщина перехватила зонтик под мышку и стала искать в сумочке ключи, но они не хотели нах...

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Помогите написать сочинение по трём последним предложениям. Тип сочинения (15.2). Вот сам текст: (1) Подходя к своему подъезду, молодая женщина перехватила зонтик под мышку и стала искать в сумочке ключи, но они не хотели находиться. (2) Женщина остановилась, минуту поискала ещё, а потом подошла к стоящей у подъезда скамейке и поставила сумку с решительным намерением произвести её полную инвентаризацию. (3) Тем временем за всем происходившим наблюдали двое. (4) Бабулька, сидящая на противоположной скамейке, и маленькая собачка, лежащая под этой же скамейкой. (5) В это время из-под скамейки вылезла собака. (6) Она оказалась ещё меньше, чем показалась Марине вначале. (7) Это было щуплое существо размером чуть больше кошки с когда-то густой и рыжей, а теперь бурой, свалявшейся в комок шерстью и слезящимися карими глазами. (8) Женщина достала из сумки оставшийся от обеда кусок «докторской» и протянула собаке. (9) Животное недоверчиво посмотрело на Марину, но колбаса слишком хорошо пахла, чтобы от неё отказаться. (10) Бабулька вздохнула и, обращаясь не то к Марине, не то к собаке, сказала: – (11) Плохо стало без Ивана Матвеевича. (12) Он умер три месяца тому назад. (13) Родственников у Матвеевича не было, а Жулька (она указала морщинистой рукой на собачку, уже доевшую подаренную колбасу и снова сжавшуюся в комок под скамейкой) осталась на улице. (14) Он её любил очень, десять лет назад подобрал у помойки слепым щенком, как младенца из бутылочки выкормил. (15) Сколько его помню, Жуля всегда рядом с ним была, у него кроме неё никого не было, и у Жули кроме него – никого. (16) Собачка, ставшая невольным свидетелем этого разговора, осталась лежать под скамейкой, где ей и предстояло провести ещё одну ночь, которая могла стать для неё последней. (17) Жулька всю свою жизнь прожила с человеком, она не умела заботиться о своём пропитании, не умела находить лазейки в тёплые подвалы, как другие собаки, у которых никогда не было дома, и у неё не было ни единого шанса пережить эту зиму. (18) Марина спала эту ночь плохо. (19) Ей снились собаки. (20) Много, много собак: белых, рыжих, черных. (21) Они лаяли, скулили, как будто хотели что-то сказать, и в глазах каждой из них были слёзы. (22) Нет, глаза не слезились, это были настоящие слезы... (23) И почему человек считает, что только он способен по-настоящему плакать, чувствовать, переживать? (24) Вечером после посещения местного зверинца Марина пошла домой. (25) Но не своим привычным маршрутом, а через ветеринарный магазин. (26) В магазине Марина приобрела собачий шампунь, расчёску, витамины, лекарства и другую мелочь, в большом ассортименте предлагаемую для четвероногих питомцев, которых у Марины не было. (27) «Теперь будет», – подумала она про себя. – (28) Ну, не бойся, заходи, – сказала Марина и легонько подтолкнула живой комочек шерсти к входной двери. – (29) Теперь ты здесь будешь жить, мы обязательно подружимся. (30) У меня никогда раньше не было собаки, хотя я о ней всегда мечтала. (31) Я постараюсь быть тебе хорошей хозяйкой. (32) Вот колбаса, вот булочка. (33) Ешь. (34) Ты любишь сдобные булочки? (35) Я люблю. (36) А к вечеру я сварю тебе кашки. (37) Специальный корм для собак мне не понравился. (38) Но, если ты захочешь, я тебе его куплю. (39) Марина осторожно дотронулась до рыжей, скатавшейся на боках шерсти – собачка вздрогнула. – (40) Ничего, Жулька, я понимаю, – произнесла Марина и отошла от собаки, села на пол в другом конце коридора. (41) Этой ночью Марина спала чутко. (42) Нет, не беспокойно, а именно чутко, прислушиваясь к вздохам и сопению в коридоре. (43) Ночь больше не казалась гулкой и пустой, дом стал уютнее, на сердце стало теплее, и всё оттого, что рядом было живое создание, за которое теперь она несла ответственность.(44) Жуля спала, удобно расположившись на подстилке в просторной плетёной корзине. (45) Что ей снилось? (46) Может быть, Матвеевич? (47) А может, просто добрые люди, которые накормят, почешут за ушком и никогда не ударят носком сапога. (По С.Сергеевой)

Автор: Гость