Западная азия занимает ведущее положение в мире по запасам всех нижеперечисленных полезных ископаемых. Какое из них не является горючим нефть природный газ асбест самородная сера каменный уголь

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Западная азия занимает ведущее положение в мире по запасам всех нижеперечисленных полезных ископаемых. Какое из них не является горючим нефть природный газ асбест самородная сера каменный уголь

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