1. найдите значение выражения 9,5+8,9/2,3 2. какое из данных чисел принадлежит промежутке [7;8]? 1)корень 7 2)корень 8 3) корень 45 4)корень 60 3. какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 144*12^n...

Математика

1. найдите значение выражения 9,5+8,9/2,3 2. какое из данных чисел принадлежит промежутке [7;8]? 1)корень 7 2)корень 8 3) корень 45 4)корень 60 3. какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 144*12^n? 1)12^2n 2)12^n+1 3)144^n 4)12^n+2 4. найдите корень уравнения -4+7х=8х+1 5. Установите соответствие между функциями и их графиками . Функции фотография 6.дана арифметическая прогрессия (аn) разность которой равна -4,9 а1=-0,2 найдите а7 7. найдите значение выражения (х+5)^2-х (х-10) при х=-1/20 8. укажите неравенство которое не имеет решений 1) х^2+78 2) х^2+78 3)х^2-78 4) х^2-78

Автор: Гость