1. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: X=1101001; Y=101111; 2. Заданы двоичны?? числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: X=1000010011; Y=1011;

Информатика

1. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: X=1101001; Y=101111; 2. Заданы двоичны?? числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: X=1000010011; Y=1011;

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