1. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: X=1101001; Y=101111; 2. Заданы двоичны?? числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: X=1000010011; Y=1011;

Информатика
1. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: X=1101001; Y=101111; 2. Заданы двоичны?? числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: X=1000010011; Y=1011;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)X+Y=10011000 X-Y= 111010 2) X+Y=101000100 Y-Y=11101110
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