Срооочно даю 35 баллов. Напишите для чего нужна и что развивает литература для человека!
Русский язык
Срооочно даю 35 баллов. Напишите для чего нужна и что развивает литература для человека!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что плагодоря чтению ты знаешь и русский язык, и математику ,и много остальных предметов. Литература развивает словарный запас. Для человека это очень важно
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