Придумайте речёвку про спорт и здоровье

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Придумайте речёвку про спорт и здоровье
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Автор: Гость
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Гость:
Спорт и здоровье превыше всего будишь ты стройным и успешным во всем (я сам придумал)
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