Мини сочинение "На рассвете" с возвратными глаголами

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Рассвет Рассвет, он всегда разный, даже если взять, к примеру, какое-то разное время года. Он - то розоватый, словно пух фламинго, и такой же воздушный и легкий. То ярко-красный, как огонь костра или камина. Иногда рассвет очень похож на закат, особенно это можно видеть на море, он словно сливается с морской гладью на горизонте. От таких плавных переходов красок часто у человека может поменяться настроение, даже какая-то тихая и грустная улыбка появляется на лице. Часто можно видеть гуляющих людей на набережной, которые пришли сюда просто полюбоваться рассветом. Можете быть уверены - это романтики по натуре своей. К таким отношу себя и я. Я могу просто рано утром встать и выйти на балкон, чтобы еще раз взглянуть, как рассвет может меняться буквально каждую минуту. Мне кажется, что ничего красивее я не видела. Я очень люблю рисовать и наверное поэтому мне хочется запомнить все переливы и краски, которые я увижу. Я вообще по натуре - жаворонок, это тот, кто очень рано встает. И для меня утренний рассвет наиболее любимое время всех суток. Вместе со мной пробуждается вся природа, она словно нехотя открывает свои «глаза», начинают петь птички, поблескивают зеленым ярким цветом листья на деревьях под ласковыми солнечными утренними лучами. Еще не жарко, воздух чистый, прохладный и свежий.