Какой перевод текста "Grandad's Boneshaker Bicycle" автор:Colin West. Срочно!28 баллов за ответ
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Какой перевод текста "Grandad's Boneshaker Bicycle" автор:Colin West. Срочно!28 баллов за ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если просто перевести, получится: "дедушкин велосипед-костотряс" вот так бы я перевел
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