Приведите дробь 5/8 к знаменателю 16,32,56,1000 ВСЁ С РЕШЕНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ,СРОЧНО!!!
Математика
Приведите дробь 5/8 к знаменателю 16,32,56,1000 ВСЁ С РЕШЕНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ,СРОЧНО!!!
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