Приведите по 2 примера предложений по цели высказывания. Повествовательное, Поб??дительное, Вопросительное.

Русский язык
Приведите по 2 примера предложений по цели высказывания. Повествовательное, Поб??дительное, Вопросительное.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я гулял вчера вечером. Листья падали с деревьев. 2. Вася,приберись в комнате! Коля,пошли гулять! 3. Ты почему опоздал? Ты где был?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представить числа в виде степени: 1)с основанием 2: 1/2, 1/8, 1/32 2)с основанием 1/3: 81, 27, 9, 1, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81
Ответить
Математика
(12:2) во 2 степени. Помогите, пожалуйста
Ответить
Русский язык
Объяснение слова "строительними" орфограмма стрОительными
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком очень нужно
Ответить
Математика
решите уравнение 1.84a+25a+7=443 2.4×(9+7x)+2 3.486÷(5x+2)=18 4.5×(14+b)+6b=158
Ответить