Приведите по 2 примера предложений по цели высказывания. Повествовательное, Поб??дительное, Вопросительное.
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Приведите по 2 примера предложений по цели высказывания. Повествовательное, Поб??дительное, Вопросительное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я гулял вчера вечером. Листья падали с деревьев. 2. Вася,приберись в комнате! Коля,пошли гулять! 3. Ты почему опоздал? Ты где был?
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