Привет всем! Помогите пожалуйста . Написать выводы: 1. Об отличительных признак??х черешковых и сидячих листьев. 2. Об отличительных признаках разных видов листорасположение. 3. Об отличительных признаках простых и сложны...

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Листовая пластина - основная часть листа высших растений, выполняющая главные его функции: фотосинтез, газообмен, транспирацию.Черешок - нижняя, более или менее тонкая палочковидная часть листа, несущая пластинку. Простые листья - листья, имеющие одну листовую пластинку, опадающую осенья целиком.Сложные листья - листья, у которых листовая пластинка состоит из нескольких листочков, прикрепленных к основному черешку при помощи своих черешков и опадающих осенью по частям, называют сложными.