Привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет. Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика печенья. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг?
Математика
Привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет. Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика печенья. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72 : 8 = 9(кг) вес одного ящика печенья 2) 9 х 3 = 27(кг) вес одного ящика конфет 3)27 х 6 = 162(кг) привезли конфет 4) 72 + 162 = 234(кг) сладостей привезли всего Ответ: 234 кг.
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