Прочитай наше объяснение и закончи его научным словом. Парными по глухости-звонкости согласным звукам на конец слов и перед другими парными согласными при письме доверять нельзя, так как на месте одного и того же звука бывают ...
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Прочитай наше объяснение и закончи его научным словом. Парными по глухости-звонкости согласным звукам на конец слов и перед другими парными согласными при письме доверять нельзя, так как на месте одного и того же звука бывают разные буквы. Правильную букву для того звука нужно выбирать. Это - опасное при письме место, или ... - А какие это парные по глухости-звонкости согласные звуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
парными по глухости-звонкости по согласным звуком на конце слова: тетрадь(тетради). с парными по глухости-звонкости по согласным звуком перед другим согласным: книжка (книжечка), блошки (блошечка), сапожки (сапожек), застёжки (застежечки), букашки (букашечки), козявки (козявочки), лавки (лавочки).
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