Прочитай предложения Падумай чем они различаются?1С самого утра льёт дождь .2Дождь льёт с самого утра?3 Дождь ,лей сегодня весь день!
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Прочитай предложения Падумай чем они различаются?1С самого утра льёт дождь .2Дождь льёт с самого утра?3 Дождь ,лей сегодня весь день!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный дождь льет с утра, выйти невозможно. - пропущена запятая
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