Прочитай предложения Падумай чем они различаются?1С самого утра льёт дождь .2Дождь льёт с самого утра?3 Дождь ,лей сегодня весь день!

Русский язык

Прочитай предложения Падумай чем они различаются?1С самого утра льёт дождь .2Дождь льёт с самого утра?3 Дождь ,лей сегодня весь день!

Автор: Гость