Прочитай текст.Как ты думаешь о чём он?О каких словах идёт речь? Найди и назови пер??носное значение слова звезда.Спиши второй абзац подчеркни слова с переносным значением. Вышел Ёжик на лунную поляну и замер: прямо перед ним р...

Русский язык
Прочитай текст.Как ты думаешь о чём он?О каких словах идёт речь? Найди и назови пер??носное значение слова звезда.Спиши второй абзац подчеркни слова с переносным значением. Вышел Ёжик на лунную поляну и замер: прямо перед ним разноцветные звёзды в траве светятся-красная,оранжевая,жёлтая... . Вернулся Ёжик домой. Рассказал о звёздах маме.Спит Ёжик,а в лесу по- прежнему тихо.Даже слышно как с деревьев осенние листья падают:красные, оранжевые,жёлтые... . Листья-лесные звёзды.
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Автор: Гость
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Гость:
Листья-лесные звезды
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