Прочитай все слова по порядку и у тебя получится скороговорка...... окунь, кофе, бо??ото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа. как составить скороговорку?

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Прочитай все слова по порядку и у тебя получится скороговорка...... окунь, кофе, бо??ото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа. как составить скороговорку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОКУНЬ КОНИ , КОФЕ МОЛОКО , БОЛОТО ЛАПА , КОЖА КРЫЛО.
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