Прочитай все слова по порядку и у тебя получится скороговорка...... окунь, кофе, бо??ото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа. как составить скороговорку?

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Прочитай все слова по порядку и у тебя получится скороговорка...... окунь, кофе, бо??ото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа. как составить скороговорку?

Автор: Гость