Прочитайте и запишите фразеологизмы, имеющие книжную стилистическую окраску. Расскажите как бы понимаете их значения: Земля обетованная, терновый венец, перейти Рубикон, олимпийское спокойствие, ставить знак равенства, сила, п...

Русский язык

Прочитайте и запишите фразеологизмы, имеющие книжную стилистическую окраску. Расскажите как бы понимаете их значения: Земля обетованная, терновый венец, перейти Рубикон, олимпийское спокойствие, ставить знак равенства, сила, притяжения, гражданский долг, сын Отечества. даю 50 баллов

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