Прочитайте. Мелкий дождик в день туманный Называют ИЗМОРОСЬ, Снежный иней из т??мана Рассыпает ИЗМОРОСЬ. В чём сходство и различие выделенных слов? Запишите слова, от которых они образовались.

Русский язык

Прочитайте. Мелкий дождик в день туманный Называют ИЗМОРОСЬ, Снежный иней из т??мана Рассыпает ИЗМОРОСЬ. В чём сходство и различие выделенных слов? Запишите слова, от которых они образовались.

Автор: Гость