Прочитайте. Мелкий дождик в день туманный Называют ИЗМОРОСЬ, Снежный иней из т??мана Рассыпает ИЗМОРОСЬ. В чём сходство и различие выделенных слов? Запишите слова, от которых они образовались.

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Прочитайте. Мелкий дождик в день туманный Называют ИЗМОРОСЬ, Снежный иней из т??мана Рассыпает ИЗМОРОСЬ. В чём сходство и различие выделенных слов? Запишите слова, от которых они образовались.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сходство в Написании , но одно слово пишется изморозь , от слова мороз, а другое изморось , от слова моросить
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