Прочитайте. Найдите слова с разделительным Ь. Назови звуки и буквы в словах с Ь. В??юга хлещет так и сяк, Бьёт в лицо крупой сыпучей, Очень жёсткой и колючей, Несмотря на мягкий знак.

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Прочитайте. Найдите слова с разделительным Ь. Назови звуки и буквы в словах с Ь. В??юга хлещет так и сяк, Бьёт в лицо крупой сыпучей, Очень жёсткой и колючей, Несмотря на мягкий знак.

Автор: Гость