Прочитайте. Найдите слова с разделительным Ь. Назови звуки и буквы в словах с Ь. В??юга хлещет так и сяк, Бьёт в лицо крупой сыпучей, Очень жёсткой и колючей, Несмотря на мягкий знак.
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Прочитайте. Найдите слова с разделительным Ь. Назови звуки и буквы в словах с Ь. В??юга хлещет так и сяк, Бьёт в лицо крупой сыпучей, Очень жёсткой и колючей, Несмотря на мягкий знак.
Ответ(ы):
Гость:
Вьюга-буквы в ь ю г а,звуки [в - й у г а]
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