Решите уравнение 3 1 6 --------------- = ------------------- ---- --------------------- x^2-6x+9 x+3 9-x^2
Алгебра
Решите уравнение 3 1 6 --------------- = ------------------- ---- --------------------- x^2-6x+9 x+3 9-x^2
Ответ(ы):
Гость:
X^2-6x+9x+39-x^2 3x+39=0 3x=-39 x=-13 Ответ: -13
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