Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однаж...

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Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однажды Лебедь,Рак да Щука вести с поклажей воз взялись.

Автор: Гость