Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однаж...

Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однажды Лебедь,Рак да Щука вести с поклажей воз взялись.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обь,Енисей,Лену. Выгнул,зашипел, ударил. Зазвенел,застонал,затрещал. Лебедь,Рак,Щука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите сумму тридцати первых членов последовательности заданной формулой аn =3n+4
Ответить
Математика
Помогите срочно решите столбиком 3340:20 6020:70
Ответить
Английский язык
Помогите составить меню на английском языке с переводом на русский язык и с ценам??
Ответить
Русский язык
Срочно помогите с ответами.
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 6см. Чему равна длина если периметр 44см?найди площадь
Ответить