Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однаж...
Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выгнул шею, зашипел и ударил Каштанку по голове.Лес зазвенел,застонал,затрещал.Однажды Лебедь,Рак да Щука вести с поклажей воз взялись.
Ответ(ы):
Гость:
Обь,Енисей,Лену. Выгнул,зашипел, ударил. Зазвенел,застонал,затрещал. Лебедь,Рак,Щука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык