Прочитайте Рассмотрите рисунок номер 105 помогите поже

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УУУУУ....4 класс,В реке Амур шла кета. На берег спустилась медведица с медвежонком и стала ловить рыбу. Она выхватывала рыбу из воды крупных рыбин и швыряла их через спину на песок.Рыбины били хвостами,добирались до воды и уходили в реку.Медвежонок бегал и подталкивал их к воде.Но вот медведица оглянулась,сердито рявкнула...Воть в 4 классе ещ легко а в 5 не очень...