Прочитайте текст и озаглавьте его.Я ехал в телеге.Заканчивалась весна.Зеленовато?? небо слабо светилось и над лесами,и над полями,и над лугами .Моя телега остановилась на спуске к реке ,и возница лениво зевнул. Барин ,здесь сол...

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Прочитайте текст и озаглавьте его.Я ехал в телеге.Заканчивалась весна.Зеленовато?? небо слабо светилось и над лесами,и над полями,и над лугами .Моя телега остановилась на спуске к реке ,и возница лениво зевнул. Барин ,здесь соловьиное царство!- сказал он.И вскоре высокая трель соловья ударили по воде и рассыпалась в кувшинках. Песня соловья -это настоящие чудо!

Автор: Гость