Прочитайте. вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имен существительных. без аппетита на березу у шофера из кострюль к вокзалу по улице. Запишите под каждым именем существительным в том же падеже местоимение , которым можно ...
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Прочитайте. вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имен существительных. без аппетита на березу у шофера из кострюль к вокзалу по улице. Запишите под каждым именем существительным в том же падеже местоимение , которым можно заменить это имя существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без аппетита, без него. Род. На березу, на нее. Вин. У шофера, у него. Род. Из кастрюль, из нее ,Род. К вокзалу, к нему ,дат. п. Дат. По улице , по ней, дат. п
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