Прочитали 90 страниц. Это составило 3/5 всей книги. Сколько страниц осталось прочитать?

Математика
Прочитали 90 страниц. Это составило 3/5 всей книги. Сколько страниц осталось прочитать?
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