Проект животные по континентам 2 класс Окружающий мир

Окружающий мир
Проект животные по континентам 2 класс Окружающий мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня на даче есть кошка . Она меня не слушается. Она пушистенькая. Я очень её люблю. Мы с ней пошли в магазин и она такую рошку зделала.ЕЁ завут Мурочка.
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