Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!

Математика
Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х первое число 81/х второе х+1,5 стало первое (х+1,5)*(81/х)=135 81х+121,5=135х 54х=121,5 х=2,25 первое число 81:2,25=36 второе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уточнение 91-с•12=19
Ответить
Математика
Плиз, помогите 1/27+5/9+1/3
Ответить
Математика
140 256 поделить на 394 сколько получится и какой остаток
Ответить
Математика
Масса двух одинаковых пакетов картофеля на2кг больше массы тыквы чем равна масса ??ыквы если в каждом пакета картофеля по3кг? По5 кг?
Ответить
Математика
Какую часть недели составляют:1 сут.,5 сут.,1 ч.,18 ч.,1 мин.,56 мин. только можно с решен??ем !!!
Ответить