Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!

Математика

Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!

Автор: Гость