Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!
Математика
Произведение двух чисел равно 81. Если к одному множителю прибавить 1,5, а другой о??тавить без изменения, то произведение станет равным 135. Найдите. оба множителя. помогите!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Х первое число 81/х второе х+1,5 стало первое (х+1,5)*(81/х)=135 81х+121,5=135х 54х=121,5 х=2,25 первое число 81:2,25=36 второе
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