Какую часть недели составляют:1 сут.,5 сут.,1 ч.,18 ч.,1 мин.,56 мин. только можно с решен??ем !!!

Математика
Какую часть недели составляют:1 сут.,5 сут.,1 ч.,18 ч.,1 мин.,56 мин. только можно с решен??ем !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 сут = 1/7 недели  5 сут = 5/7 недели  7 * 24 = 168 ч,  1 ч = 1/168 недели   18 ч = 18/168 =  9/56 недели   7 * 24 * 60 = 10080 мн, 1 мн = 1/10080  недели   56 мин = 56/10080 = 9/2520 недели
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