Какую часть недели составляют:1 сут.,5 сут.,1 ч.,18 ч.,1 мин.,56 мин. только можно с решен??ем !!!

Математика

Какую часть недели составляют:1 сут.,5 сут.,1 ч.,18 ч.,1 мин.,56 мин. только можно с решен??ем !!!

Автор: Гость