Причины раздробленности Древнерусского государства в 12 веке

История
Причины раздробленности Древнерусского государства в 12 веке
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1) Совершенствование техники труда 2) Натуральное хозяйство делало связи с княжетсвами слабыми 3) Необходимость власти на мкестах 4) развитие отдельных княжеств
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