На завод отправлено 3600 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 тонн в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Математика

На завод отправлено 3600 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 тонн в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Автор: Гость