На завод отправлено 3600 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 тонн в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?
Математика
На завод отправлено 3600 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 тонн в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?
Ответ(ы):
Гость:
3600:60=60 вагонов по 60 тонн в каждом 3600:90=40 вагонов по 90 тонн в каждом 60+90=150 вагонов потребовалось всего 60-40=20 вагонов - на 20 вагонов по 60 тонн больше, чем вагонов по 90 тонн. Ответ: вагонов по 60 тонн потребовалось больше на 20 вагонов
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