Найди значения выражение двумя способами можно одним
Математика
Найди значения выражение двумя способами можно одним
Ответ(ы):
Гость:
1 способ : 2567см + 1300см + 480см + 9см = 2567см + 13489см = 1789см 2 способ : 2567см + 1300см = 3867см + ( 480см + 9 см ) = 3867см + 489см = 1789см
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