Четвероклассник вышел из дома в 8часов 27минут утра,а пришел домой в 2часа 21минуту дня.Дома его не было...
Математика
Четвероклассник вышел из дома в 8часов 27минут утра,а пришел домой в 2часа 21минуту дня.Дома его не было...
Ответ(ы):
Гость:
6 часов 6 минут вроде так
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