Четвероклассник вышел из дома в 8часов 27минут утра,а пришел домой в 2часа 21минуту дня.Дома его не было...

Математика

Четвероклассник вышел из дома в 8часов 27минут утра,а пришел домой в 2часа 21минуту дня.Дома его не было...

Автор: Гость