Сравните дроби 8/17 и 6/17
Математика
Сравните дроби 8/17 и 6/17
Ответ(ы):
Гость:
Не чего..........................
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