Укажи падеж и род выделеных слов Посетим КНИЖНУЮ выставку, рассказал о ИНТЕРЕСНОЙ встрече, катались с ВЫСОКОЙ ЛЕДЯНОЙ горы, довольны ЗИМНЕЙ МОРОЗНОЙ погодой, ждём ВЕСЕННЕЮ пору, подойти к ЗНАКОМОЙ девочке, приехали в СОСЕДНЕЮ д...

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Укажи падеж и род выделеных слов Посетим КНИЖНУЮ выставку, рассказал о ИНТЕРЕСНОЙ встрече, катались с ВЫСОКОЙ ЛЕДЯНОЙ горы, довольны ЗИМНЕЙ МОРОЗНОЙ погодой, ждём ВЕСЕННЕЮ пору, подойти к ЗНАКОМОЙ девочке, приехали в СОСЕДНЕЮ деревню, беседовали о ИЗВЕСТНОЙ актрисе , вошли в СТУДЁНУЮ воду, шли по УЗКОЙ тропинке

Автор: Гость