Укажи падеж и род выделеных слов Посетим КНИЖНУЮ выставку, рассказал о ИНТЕРЕСНОЙ встрече, катались с ВЫСОКОЙ ЛЕДЯНОЙ горы, довольны ЗИМНЕЙ МОРОЗНОЙ погодой, ждём ВЕСЕННЕЮ пору, подойти к ЗНАКОМОЙ девочке, приехали в СОСЕДНЕЮ д...
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Укажи падеж и род выделеных слов Посетим КНИЖНУЮ выставку, рассказал о ИНТЕРЕСНОЙ встрече, катались с ВЫСОКОЙ ЛЕДЯНОЙ горы, довольны ЗИМНЕЙ МОРОЗНОЙ погодой, ждём ВЕСЕННЕЮ пору, подойти к ЗНАКОМОЙ девочке, приехали в СОСЕДНЕЮ деревню, беседовали о ИЗВЕСТНОЙ актрисе , вошли в СТУДЁНУЮ воду, шли по УЗКОЙ тропинке
Ответ(ы):
Гость:
Книжную-винительный падеж,женского рода интересной-предложный падеж,женского рода высокой ледяной-родительный падеж,женского рода зимней морозной-творительный падеж,женского рода весеннею-винительный падеж,женского рода знакомой-дательный падеж,женского рода соседнею-винительный падеж,женского рода известной-падежный падеж,женского рода студеную-винительный падеж,женского рода узкой-дательный падеж,женского рода НАДЕЮСЬ, ЧТО ПОМОГЛА =)
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