Какие природные зоны занимают большую площадь в Южной Америке в Африке и Австралии

География
Какие природные зоны занимают большую площадь в Южной Америке в Африке и Австралии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Южная Америка анды горы (если я правильно поняла вопрос) австралия большой водораздельный .....   (непомню что там, толи залив, толи пролив). африка незнаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7*7-(35-5*7)/10 по действиям.
Ответить
Русский язык
Ребята,надо написать сочинение с этими фразеологизмами(можно юморное сочинение) ??инимум 6 фразеологизмов. Вот фразеологизмы. Чувствовать себя ...
Ответить
Русский язык
Запишите данные существительные в форме дательного и предложного падежа Софья София Соня Сонечка Мария Марья Маша Наталья Наталия Наташа Юрий Юра...
Ответить
Биология
У человека катаракта глаз зависит от доминантного аутосомного гена , ихтиоз - рецессив . ген сцеплен с Х хромосомой . женщина со здоровыми глазами ...
Ответить
Русский язык
Спишите тексты (это отрывок из повести Л.Н. Толстого в нём мальчик воображает как он стал врослым) вставте поропущеные буквы и и недостающие знаки ...
Ответить