Какие природные зоны занимают большую площадь в Южной Америке в Африке и Австралии
География
Какие природные зоны занимают большую площадь в Южной Америке в Африке и Австралии
Ответ(ы):
Гость:
Южная Америка анды горы (если я правильно поняла вопрос) австралия большой водораздельный ..... (непомню что там, толи залив, толи пролив). африка незнаю
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