Спишите тексты (это отрывок из повести Л.Н. Толстого в нём мальчик воображает как он стал врослым) вставте поропущеные буквы и и недостающие знаки припенания пожалуйста я на вас надеюсь. Я воображаю себя уже на свободе вне наше...
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Спишите тексты (это отрывок из повести Л.Н. Толстого в нём мальчик воображает как он стал врослым) вставте поропущеные буквы и и недостающие знаки припенания пожалуйста я на вас надеюсь. Я воображаю себя уже на свободе вне нашего дома. Я становлюсь гусаром и иду на войну. со всех сторон на меня несутся враги а я размахиваю саблей. Наконец от ран и усталости я падаю на землю и кричу (ПОБЕДА!) генерал под_е_жает ко мне и спрашивает (где он наш спаситель?) Потом указывает на меня. Он бросается ко мне на шею и с радосным слезами кричит (победа!)
Ответ(ы):
Гость:
Подъезжает. Со всех сторон на меня несутся враги а я размахиваю саблей.
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