Люба засушила несколько листьев, 5 листьев подарила подруге, у нее осталось 7 листьев. Сколько листьев засушила Люба?

Математика

Люба засушила несколько листьев, 5 листьев подарила подруге, у нее осталось 7 листьев. Сколько листьев засушила Люба?

Автор: Гость