Решите задачу под буквой (б) срочно пожалуйста!задача 3

Математика
Решите задачу под буквой (б) срочно пожалуйста!задача 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4+3+2=9 час - общее количество часов за 3 дня 2)18/9=2 стр. - количество страниц, написанных за 1 день 3)4*2=8 стр. - 1-й день 4)3*2=6 стр - 2-й день 5)2*2=4 стр - 3-й день
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