Помогите,пожалуйста, решить задачу номер 182

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Пусть в 9 коробках - х кг, тогда в 17 коробках - (х+32) Составим и решим уравнение: Х:9= 32+х :17 17х =9*(32+х) 17х=228 + 9х 228=17х - 9х 8х = 228 Х =228:8 Х=36 (кг) - в 9 коробках Тогда в одной коробке 36:9=4 кг макарон. Умножаем 214 коробок на 4 кг 214*4=856 кг макарон помещается в 214 коробок. Ответ: 970 кг макарон не поместятся в 214 коробок