Носит одуванчик желтый сарафанчик как подчеркнуть основу основу предложения
Русский язык
Носит одуванчик желтый сарафанчик как подчеркнуть основу основу предложения
Ответ(ы):
Гость:
Носит сказуемое одуванчик подлежащее
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