Сколько килограммов печенья по цене 64 руб за 1 кг можно купить на 200 рублей?
Математика
Сколько килограммов печенья по цене 64 руб за 1 кг можно купить на 200 рублей?
Ответ(ы):
Гость:
200:64=200/64=3 8/64=3 1/8=3,125(кг)
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