Подберите пословицы народов твоего края о необходимости дружбы и единства. Запиш?? их. Заранее благодарю вас за помощь!
Окружающий мир
Подберите пословицы народов твоего края о необходимости дружбы и единства. Запиш?? их. Заранее благодарю вас за помощь!
Ответ(ы):
Гость:
Не имей сто рублей а имей сто друзей или один за всех и все за одного
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