Помогите очень срочно 358 1)2)3)
Математика
Помогите очень срочно 358 1)2)3)
Ответ(ы):
Гость:
1 группа трехзначное * на трехзначное 328*241=79048 137*845=115765 2 группа трехзначное* на двузначное 945*65=61425 486*25=12150 3группа трехзначное * однозначное 287*8=2296 816*7=5712 3) 1гуппа 555*432 2 группа 876*34 3 группа 678*2
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