Мальвина дала задание Буратино подобрать ключи к 10 запертым замкам. Какой из 10 ключиков подходит к какому замку - неизвестно. За сколько попыток Буратино определит от какого замка каждый ключ, если он будет стараться сделать ...

Математика

Мальвина дала задание Буратино подобрать ключи к 10 запертым замкам. Какой из 10 ключиков подходит к какому замку - неизвестно. За сколько попыток Буратино определит от какого замка каждый ключ, если он будет стараться сделать как можно меньше попыток?

Автор: Гость