Мальвина дала задание Буратино подобрать ключи к 10 запертым замкам. Какой из 10 ключиков подходит к какому замку - неизвестно. За сколько попыток Буратино определит от какого замка каждый ключ, если он будет стараться сделать ...

Математика
Мальвина дала задание Буратино подобрать ключи к 10 запертым замкам. Какой из 10 ключиков подходит к какому замку - неизвестно. За сколько попыток Буратино определит от какого замка каждый ключ, если он будет стараться сделать как можно меньше попыток?
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Ответ(ы):
Гость:
10. так как он старлся
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