Напишите сказку по своему

Гость: Гость:

"Тайны жителей леса" В лесах есть много животных. Например:волки,лисы,зайцы,медведи и м.д. У каждого животного есть своя тайна,например(к примеру ):медведь как он ловит рыбу?очень просто!1)он находит ручеек и ждет 2)когда рыба всплывает он ее хвотает и ест. Незабудь поставит "Спасибо!" (Лайк) Заранее спасибо!